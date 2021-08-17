محافظ المنوفية يحيل مسئولى الزراعة بسمادون للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة بناء مقبرة تم الشروع في بنائها بالمخالفة بالتعدى على الأراضى الزراعية بقرية سمادون بمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها.

كما شدد على مدير مديرية الزراعة باستبعاد المتسترين على الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصالح العام.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والمتضمنة عدم قيام مسئول حماية الأراضى الزراعية بسمادون بالإخطار عن وجود مخالفة بناء مقبرة بالتعدى على الأراضى الزراعية إلا بعد اكتمالها وذلك يوم الجمعة الموافق 13 من أغسطس الجارى.

هذا وقد أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه قد تم تشكيل لجنة من سكرتير الوحدة المحلية بسمادون ومندوب من الزراعة والجهات الأمنية لتنفيذ الإزالة، وتم اليوم تنفيذ إزالة فورية للمقبرة وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة في تكثيف الحملات التفتيشية لرصد أية تعديات مخالفة والتعامل الفورى معها في المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإدارى بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشدداً على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وعلى صعيد منفصل كان قد أصدر اللواء إبراهيم ليمون محافظ المنوفية، قرارا بحركة محليات محدودة، لضخ دماء جديدة بين مجالس المراكز والمدن، وتضمنت الحركة استبعاد أشرف الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وعودته لعمله في مديرية التنظيم والإدارة، ونقل هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين إلى رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

كما شملت حركة المحليات التي أصدرها محافظ المنوفية تولي مروة زهران نائب رئيس حي غرب شبين الكوم، مهام رئاسة مركز ومدينة شبين الكوم، وياسر عبد الستار عفيفي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ليتولى مهام نائب رئيس حي غرب شبين الكوم، وميرفت أمين طاحون من نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون لتتولى مهام نائب رئيس مركز ومدينة منوف، طارق محمد أبو حطب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون لشئون المدينة، وتكليف سالم سليمان الجندي بمهام مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.