الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17-8-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يتواصل ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (3: 5) درجات، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 26
الإسكندرية 32 25
وادي النطرون 34 25
طنطا 35 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 33 26
بلطيم 32 25
مطروح 30 23
السلوم 31 23
سيوة 35 24
بورسعيد 32 27
دمياط 32 26
الزقازيق 35 26
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 36 25
السويس 36 25
العريش 32 25
رفح 33 24
رأس سدر 36 25
نخل 34 20
نويبع 37 29
طابا 35 25
كاترين 34 19
الطور 34 27
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 36 29
الفيوم 35 26
بني سويف 36 26
المنيا 36 25
أسيوط 37 25
سوهاج 38 26
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
ادفو 42 28
أبوسمبل 41 28
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 28
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 41 30
المدينة 46 34
الرياض 44 29
المنامة 40 33
أبوظبي 40 32
الدوحة 41 32
الكويت 45 30
دمشق 37 17
بيروت 33 29
عمان 31 20
القدس 27 22
غزة 32 24
بغداد 42 27
مسقط 31 29
صنعاء 29 18
الخرطوم 38 29
طرابلس 33 26
تونس 39 26
الجزائر 35 24
الرباط 28 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 34 18
إسطنبول 31 21
إسلام آباد 37 24
نيودلهي 35 27
جاكرتا 32 24
بكين 29 22
كوالالمبور 30 23
طوكيو 24 20
أثينا 34 21
روما 32 22
باريس 22 15
مدريد 34 19
برلين 20 12
لندن 19 14
مونتريال 26 19
موسكو 30 20
نيويورك 26 22
واشنطن 28 23
نواكشوط 30 26
أديس أبابا 21 13

مصر بغداد ارصاد جديد الجزائر العربية غدا كاترين سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 أغسطس

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

قرار عاجل من وزير التعليم عقب تسريب نتيجة الثانوية لأبناء النواب

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من سياسات القتل والتطهير العرقي

الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل على فشل مجلس الأمن

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة