كوريا تتبرع بـ800 ألف دولار لأطفال العراق

أعلنت منظمة اليونسيف بالعراق عن تبرع جمهورية كوريا بمبلغ 800 ألف دولار أمريكي استجابة لنداء العمل الانساني من أجل الأطفال (HAC) في العراق، التابع لمنظمة اليونيسف.



وذكر بيان للمنظمة وأوردته الوكالة العراقية، أن هذه المساهمة ستدعم خدمات المياه والصرف الصحي، والتعليم وحماية الأطفال، التي تقدمها لآلاف الأطفال في العراق وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً من الذين تضرروا نتيجة لجائحة كورونا.



وقالت ممثلة اليونيسف في العراق، شيما سين غوبتا إن الأطفال في العراق ما زالوا يعانون من آثار الصراعات السابقة، ومن المصاعب الحالية التي فرضتها جائحة كورونا العالمية، فضلا عن الصعوبات الاقتصادية، مضيفة أن بفضل هذا الدعم من كوريا، ستتمكن اليونيسف من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للأطفال الأكثر ضعفاً في العراق، والوصول إليهم بالحماية أينما كانوا، ورعاية تعليمهم.





ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.





إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.