الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مستقبل وطن» بالإسكندرية يكرم البطل الأوليمبى محمد إبراهيم كيشو (صور)

مستقبل وطن يكرم البطل
مستقبل وطن يكرم البطل الاوليمبي كيشو

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، احتفالية كبرى لتكريم البطل الأوليمبي محمد إبراهيم "كيشو"، الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية.

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مستقبل وطن يكرم البطل الاوليمبي كيشو

وسلم «ضيف الله» درع التكريم لـ«كيشو»، ووجه له التهنئة على أداءه المشرف باعتباره سفيرًا للشباب المصري في هذا المحفل الدولي، مشيرًا إلى أن سياسة الحزب تكريم جميع الكوادر المصرية المشرفة.

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مستقبل وطن يكرم البطل الاوليمبي كيشو

وأشاد أمين الحزب بالمحافظة، بالإنجاز الذي تحقق في طوكيو، بعد إحراز مصر 6 ميداليات لأول مرة في تاريخ هذا المحفل العالمي، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في الاهتمام بالألعاب الفردية، والتعامل مع الرياضة كمنظومة متكاملة.

وقال «ضيف الله»، إن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، مشيدًا بالنجم كيشو، كيشو ابن زاوية عبدالقادر غرب الإسكندرية، والذي شرف المحافظة في مختلف المحافل.

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مستقبل وطن يكرم البطل الاوليمبي كيشو

وأشار النائب رزق راغب ضيف الله إلى أن «كيشو» تربى فى منطقة شعبية، وتلقى التدريبات في مركز الشباب حتى تفوق خلال البطولة، متمنيًا أن يحرز الذهبية في أولمبياد باريس.

ومن جانبه، قال المهندس محمد فتح الباب، القائم بأعمال أمين تنظيم الحزب، إن حزب مستقبل وطن، يسعى دائمًا لتكريم الكوادر المتميزة في شتى المجالات، من منطلق رؤية قيادات الحزب لتكريم كل من يرفع اسم مصر عاليًا، ومن هنا كان تكريم ابن الإسكندرية محمد إبراهيم كيشو، بعدما نجح في رفع العلم المصري عاليًا في طوكيو.

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مستقبل وطن يكرم البطل الاوليمبي كيشو

وقال محمد إبراهيم كيشو، بطل المصارعة فى أولمبياد طوكيو 2020، إنه فخور بالفوز ورفع اسم مصر والحصول على الميدالية البرونزية والفوز على منافسه الروسي، مشيرًا إلى أنه يفخر دائمًا بأنه تلقى تدريباته منذ صغره في مركز شباب وليس نادي كبير فهو ابن زاوية عبدالقادر، أحد المناطق الشعبية غرب المحافظة.

حضر الاحتفالية عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من قيادات الحزب في المحافظة.

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مستقبل وطن يكرم البطل الاوليمبي كيشو
الإسكندرية مستقبل وطن البطل الأوليمبي كيشو طوكيو 2020

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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