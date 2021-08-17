الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم رخصة القيادة في مصر عبر موقع الداخلية

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تقدم «الدستور» تقرير عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية، بعد ارتفاع مؤشر البحث جوجل عن استعلام مخالفات المرور، ويوفر الموقع الإلكتروني خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها المختلفة، ورخص القيادة، والإطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

الاستعلام عن مخالفات المرور

وتضم الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان، وكروت ميزة الحكومية، وأيضًا خدمة التظلم من المخالفات، وخدمة متابعة حالة الطلبات، وأيضًا خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، وخدمة توصيل شهادة براءة الذمة. 

نقدم لكم جميع الخطوات التي يحتاجها المواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة، كما هو موضح بالتالي: 

  • أولاً يجب على المواطنين الدخول على الموقع الإلكتروني للاستعلام عن المخالفات من هنا.
  • ثم الضغط على كلمة استمرار الموجودة في أيقونة الاستعلامات.
  • بعد ذلك تظهر صفحة أخرى بها ايقونة تختص بمخالفات رخص المركبات، وأخرى تختص بمخالفات رخص القيادة.
  • ثم يضغط المواطن على أيقونة مخالفات رخص القيادة.
  • بعد ذلك يقوم المواطن بكتابة البيانات المطلوبة، وهي رقم الرخصة، ونوع الترخيص، والمحافظة، ووحدة الترخيص.
  • ثم يضغط المواطن على أيقونة إجمالي المخالفات.
  • ملحوظة: خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص القيادة متاحة فقط للرخص المطورة، التي تحتوي علي الرقم القومي.
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تعرف على تظلمات مخالفات رخص القيادة   

- يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني السالف ذكره، ويختار المواطن أيقونة التظلمات. 

- بعد ذلك تظهر صفحة بها تظلمات مخالفات رخص المركبات، ومخالفات رخص القيادة.

- ثم يختار المواطن مخالفات رخص القيادة ويدخل البيانات المطلوبة، وهى رقم الرخصة، ونوع الترخيص، والمحافظة، ووحدة الترخيص.   

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات والخطوات التي يحتاجها المواطن لمعرفة الاستعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية، وخطوات كيفية التظلمات عن مخالفات رخص القيادة، ومخالفات رخص المركبات، وذلك عن طريق الموقع الموقع الإلكتروني الوارد في التقرير. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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