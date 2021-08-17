الآن.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس نتائج الامتحانات

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس نوفرها وقت ظهورها حتى يتثنى لجميع الطلاب معرفة نتائج الامتحانات، حيث أصبح المطلب الأساسي حاليا بالنسبة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم معرفة النسبة المئوية وكذلك تقديرات جميع المواد، حيث يريد الجميع معرفة نتيجة المواد التي أدى الطلاب امتحاناتها، لكي يتحدد المصير الجامعي والمهني، ونستعرض في هذا التقرير إجابة كافية حول: كيف تعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021-2020 بالتفصيل؟.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس



يحصل ويستعلم الطلاب عن بيان نجاح المواد، بعدة طرق سواء من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو من خلال المواقع التي اتفقت وزارة التربية والتعليم مع إدارتها على إعطائهم نسخة منها، من باب التسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم، https://natega.dostor.org

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كيف تعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 برقم الجلوس



- في البداية يجب الدخول على https://natega.dostor.org الموقع الرسمي المخصص لعرض النتيجة.

- بعد ذلك يجب ملء خانة البيانات الشخصة الخاصة بالطالب/ الطالبة.

- وضع الاسم رباعي كامل كما هو مدون على البطاقة الشخصية للطالب/ الطالبة.

- وضع رقم الجلوس كامل وصحيح من اليسار لليمين للطالب/ الطالبة.

- الضغط على اظهار النتيجة

- بعد الاعتماد، تظهر صفحة كاملة بها كافة البيانات مستوفاة حتى اسم المدرسة.

- وأخيرا ظهور مجموع وتقدير كل مادة أمامها.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021