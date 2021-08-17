الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس الدستور

اعرف نتيجتك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الدستور برقم الجلوس فقط

الثانوية العامة
الثانوية العامة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 لطلاب الصف الثالث الثانوي بنسبة نجاح 74% من إجمالي أعداد الطلاب، ما جعلنا نرصد رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الدستور برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2021 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن دفعة الثانوية العامة 2021 تعد تاريخية للثانوية العامة المصرية، موضحًا مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الماضية كالتالي:-

  • نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2020/2021 بلغت  74%.
  • نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة عام 2019/2020 بلغت 81%.
  • نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة عام 2018/2019 بلغت 78%.
  • نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة عام 2017/2018 بلغت 74%.
  • نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة عام 2016/ 2017 والتي بلغت 72%.

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نسب نجاح نتيجة طلاب الثانوية العامة 2021

نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى.

بالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى ٢٠ ألف ١٩٠ طالب على نسب من ٩٠ % إلى ٩٥ %.

فيما حصل نحول٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥% في نتيجة الثانوية العامة 2021.

وبالنسبة للحاصلين على  ٦٥% و٧٠%  فإن هذا يعد مجموعًا جيدًا، بحسب وزير التربية والتعليم.

وخلال العام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وعدد الطلاب الحاصلين فوق ٩٠ % حوالى ٩٠ ألف طالب.

وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على أعلى من ٨٥ % حوالى ٢٥٠ ألف طالب.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الدستور

وفعلت جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الدستور برقم الجلوس بالمجان في إطار حرصنا على التيسير على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع نتيجة الثانوية العامة من الدستور 2021 من هنا.
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
  • الضغط على النتيجة
  • بعد ستظهر النتيجة ويمكن اختيار طباعة نتيجة الثانوية العامة 2021 أو الاستعلام عن نتيجة أخرى.
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وائل لطفي

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