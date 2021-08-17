الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الرابع على الثانوية العامة «رياضة»: هذه هي «وصفتي السحرية» للتفوق

الطالب أحمد حواتر
الطالب أحمد حواتر

قال الطالب أحمد محمد إبراهيم مصطفى، من محافظة بورسعيد، الحاصل على المركز الرابع مكرر في الثانوية العامة الشعبة الأدبية بمجموع 400 درجة من 410 درجات، إن "التوكل على الله هو الوصفة السحرية للتفوق".

وأضاف الطالب، أنه تلقى خبر حصوله على المركز الرابع بسعادة بالغة أثناء مشاهدة مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع ذلك، لافتا إلا أنه بذل مجهوداً كبيراً وحالفه التوفيق.

وأضاف مصفى: «حلمي كلية الهندسة وهشوف المنح للمدارس الخاصة والحمد لله إن ربنا وفقني».

وفي سياق متصل، قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أسمى معانى التهنئة القلبية للطالب أحمد محمد إبراهيم، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة "علمي رياضة" بـ400 درجة بمدرسة الراعي الصالح.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذا النموذج المشرف من أبناء بورسعيد، والذي حصد مركز متقدم على مستوى الجمهورية، متمنيآ له مزيد من التوفيق فى مستقبله الدراسي والعملي.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لأسر الطلاب بالثانوية العامة والطلاب والمعلمين، مؤكدا على أهمية الوعي بجهود الدولة نحو تطوير العملية التعليمية، لتنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن.

الرابع مقرر بورسعيد التوكل الطالب

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