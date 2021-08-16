الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. أبرز المعلومات عن هنا الزاهد

هنا الزاهد ووالدتها
هنا الزاهد ووالدتها

تصدرت الفنانة هنا الزاهد محركات البحث جوجل، حتى وصلت لتريند رقم واحد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "فيسبوك"، وتداول روّاد السوشيال ميديا عدد من صورها برفقة والدتها، خاصًة أن الظهور الأول مع والدتها شيرين المنزلاوي، كان من خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هنا الزاهد في سياق السطور التالية:- 

  • اسمها بالكامل هنا عادل مصطفى الزاهد.
  • مواليد 5 يناير لعام 1995.
  • تبلغ هنا الزاهد من العمر 26 عاما.
  • من مواليد محافظة القاهرة.
  • والدتها هي شيرين المنزلاوي زوجة الفنان الراحل طلعت زكريا.
  • بدأت رحلتها لعالم الميديا من خلال ظهورها كـ"موديل" الإعلانات.
  • دخلت إلى عالم الفن في سن صغير جدًا عام 2003 من خلال دورها في فيلم "المشخصاتي".
  • دخلت إلى عالم الفن من خلال دورها في مسلسل فرق توقيت.
  • ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014.
  • ولعبت دورًا رئيسيًا في مسلسل سك على إخواتك.
  • لديها 13 مسلسل تلفزيوني حتى الآن في مسيرتها الفنية.
  • لديها أكثر من 7 أفلام سينمائية.
الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد لتريند شيرين المنزلاوي والدتها الإعلامية منى الشاذلي

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