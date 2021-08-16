بعد تصدرها التريند.. أبرز المعلومات عن هنا الزاهد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد محركات البحث جوجل، حتى وصلت لتريند رقم واحد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "فيسبوك"، وتداول روّاد السوشيال ميديا عدد من صورها برفقة والدتها، خاصًة أن الظهور الأول مع والدتها شيرين المنزلاوي، كان من خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هنا الزاهد في سياق السطور التالية:-