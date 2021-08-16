إحباط تهريب كميات من العملات الذهبية منها 34 قطعة أثرية بمطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة راكب مصري ومعه جنسية دولة أجنبية، تهريب كميات كبيرة من العملات الذهبية والفضية والأواني والمستلزمات الفضية، وعملات أثرية.

أثناء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة شركة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي، استوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد علي الشريف رئيس القسم تلاحظ له وجود أشياء تكرارية متماثلة ومعتمة، قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كميات كبيرة من العملات والأواني والمستلزمات الفضية، وخنجر فضي والذي تم عرضه على شرطة المفرقعات بالمطار بإخطار من أحمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك والتي أفادت بأنه للزينة ومصرح بحيازته وبدخوله البلاد.

وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة عماد سيد حسين مأمور الجمرك تم ضبط كمية أخرى من العملات الذهبية أخفاها الراكب أسفل ملابسه التي يرتديها، وبعرض الأمر على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، قام بإخطار حمدي همام وكيل وزارة الآثار، وهناء محمد المشهور المدير العام للاشتباه في أثرية بعض العملات، واللذان قاما بتشكيل لجنة من الوحدات الأثرية بالمطار مكونة من دينا محمود مفتش آثار مبنى رقم 2 ومحمود حسن خلف الله مفتش آثار مبنى رقم 1 ونهى محمد مصطفى مفتش آثار رقم 3 والذين قاموا بعمل محضر المعاينة الأثرية والذي أسفر عن وجود 15 عملة معدنية ترجع للعصر العثماني، و9 عملات معدنية ترجع لعصر السلطان حسين، و8 عملات معدنية ترجع لعصر الملك فؤاد الأول وعملة واحدة ترجع للعصر العباسي، وعملة واحدة ترجع لعصر الملك فاروق الأول.

وبلغت باقي المضبوطات التي لا تحمل الصفة الأثرية 541 قطعة من عملات ذهبية وفضية متنوعة وأواني ومستلزمات فضية أخرى، أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة فيما يخص المضبوطات الأثرية.