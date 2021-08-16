الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الإعلام والزيادة السكانية» على مائدة الأعلى للثقافة غدًا

الإعلام والزيادة
الإعلام والزيادة السكانية

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الإعلامي جمال الشاعر، ندوة بعنوان "الإعلام والزيادة السكانية"، في السابعة مساء غد الثلاثاء، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة الإعلامي مفيد فوزى، ويشارك بها "طبقًا للترتيب الألفابائي" كل من آيات الحداد - عضو مجلس النواب المصري، الأنبا أرميا - الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الدكتور طارق توفيق - نائب وزيرة الصحة للسكان، عمرو محسوب - مدير الإعلام الإقليمى بالهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور مجدى عاشور- المستشار العلمى لفضيلة مفتي الجمهورية، الدكتورة مرفت عبد التواب- وكيل نقابة الأطباء بالفيوم، الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومى للمرأة، والمخرج هشام عطوة - رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ والحضور بالتسجيل المسبق عبر الواتساب على رقم: 01090695976

يصاحب الندوة بثا مباشرا عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال الرابط التالي:
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

لقد شهد المجلس الأعلى للثقافة فى السنوات الأخيرة طفرة فى أنشطته، وأضحى مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصرى والعربى وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة من خلال المؤتمرات والندوات التى ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين العرب، والتى أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافى على المستوى العربى فضلاً عن مشاركة بعض أبرز الباحثين فى المؤسسات الأكاديمية فى العالم شرقه وغربه فى أنشطة المجلس.

ومع اتساع الأنشطة وتشعبها أصبح من الضرورى أن ينتقل المجلس إلى مقر جديد يليق به وبتاريخه كأعرق المجالس الثقافية العربية فى العصر الحديث وبدوره الذى تخطى حدود المحلية؛ مقر جديد يتلائم مع دور المجلس يقتحم به العصر الجديد بكل معطياته وتبعاته، بعد أن ظل المجلس يمارس أنشطته المتعددة من مبناه القديم فى شارع حسن صبرى بالزمالك.

لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة الإعلامي جمال الشاعر الإعلام والزيادة السكانية الاعلامي مفيد فوزي المجلس الأعلى للثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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