الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد موقفه مع شاب من ذوي الهمم.. رواد السوشيال لـ عمرو دياب: طول عمرك أخلاق

عمرو دياب
عمرو دياب

أثار الفنان عمرو دياب، موجة من الحب بين جماهيره خلال حفله بالعلمين الجديدة، حيث استقبل شابا من ذوي القدرات الخاصة، على المسرح، معبرا عن سعادته ما أدى لتفاعل رواد التواصل الاجتماعي عبر "إنستجرام" الذي يضم الصور والفيديوهات الذي يشارك أبرز الأحداث حول العالم.
 
وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا وجمهور الفنان عمرو دياب بسبب هذا الموقف الإنساني، وقال أحمد تاح أحد روّاد موقع "انستجرام": "الناس اللي كاتبة بيقلد تامر حتى لو بيقلده ايه المشكلة اننا نقلد بعض في الخير والتعامل بانسانية ورحمه بينا دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة، كما علقت الفنانة غادة طلعت: “لا اله الا الله الله يشفيه ويعافيه”، وأضافت شيف نسرين: "مين ما بيحبك ياهضبتنا".
 
 كما علقت إحدى متابعي الهضبة عبر إنستجرام: "انسان والله جزاك كل خير"، وأضاف عبده حيدا أحد متابعي الهضبة: "عشان بس الأخوة الهبادين اللي هيقرفونا ويقولولنا هو بيسجد عشان عمرو دياب ؟؟ أولا الواد من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني مريض هتلموه ازاي وبعدين الناس دي صافية جدا جواها اي حاجه بسيطة في الدنيا بتفرحهم جدا ربنا يشفيه".
 
وأضافت هبة شاهين: "اخلاق وجمال وتواضع وكل شيء"، وعبّر أكرم ناجي أحد متابعي الهضبة: "لو شايفينه بيقلد حد فعمل إنساني زي ده ابوس ايدكم كلنا نقلد بس الحاجات الكويسة.
 
مواقف الهضبة الإنسانية لم تنتهي في الأعوام السابقة كانت من أشهرها حينما نجح شاب في  الإفلات من الأمن جمهوره، وصعد على المسرح في حفل له بالقاهرة خلال السنوات السابقة، وحاول الأمن منعه، إلا أن دياب تدخل وعنف الأمن من أجل الدفاع عن معجبيه، كما التقط معه صورا للذكرى بينهم. 
 
بالإضافة إلى إحدى حفلاته في الساحل الشمالي بمنتجع مراسي عام 2017، قام بالغناء مع طفل صغير على المسرح، وتعتبر هذه الأغنية من أشهر ما غني في هذا الموسم "يا أجمل عيون" المعروفة باسم "برج الحوت".

عمرو دياب
عمرو دياب
الفنان عمرو دياب عمرو دياب جماهيره العالمين الجديدة مسرح الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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