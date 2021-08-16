الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أسامة الأزهرى يزور جامعة الأزهر بأسيوط: أشاهد شبابًا مبدعًا ومفكرًا

أسامة الأزهري خلال
أسامة الأزهري خلال المؤتمر

زار الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، جامعة الأزهر فرع أسيوط، حيث كان في استقباله الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بحضور الدكتور مرسي محمد حسن عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة.

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أسامة الأزهري خلال المؤتمر 


وتحدث نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عن أهم إنجازات الفرع وما تم خلال الفترة الماضية فى فرع الجامعة، وثمّن الأزهري جهود الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة، التي يقوم بها في الجامعة من مشروعات مختلفة، والثقة التي يحظى بها من قيادات الجامعة وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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المؤتمر 


وقدم  نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي "كتاب الله" خير هدية للدكتور أسامة الأزهري فى ختام الزيارة.

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المؤتمر 

وكانت المحطة الثانية للأزهري زيارة  كلية أصول الدين، وهو أحد أبناء كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، وكان في استقباله عميد الكلية الدكتور مرسي محمد حسن، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وساد الزيارة أجواء من الود والعرفان والترحاب من جانب أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الذين أعربوا عن مشاعر الامتنان والتقدير لهذه الزيارة الكريمة.

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أسامة الأزهري خلال المؤتمر 

وتوجه الأزهري بعدها لزيارة جامعة أسيوط التي استضافته في المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي، وتناول النموذج محاكاة افتراضية لأحد مؤتمرات منظمة التعاون الإسلامي حول القضية الفلسطينية والانتهاكات الجسيمة التي وقعت في الشيخ جراح، والاعتداءات الصهيونية المستمرة على الشعب الفلسطيني.

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أسامة الأزهري خلال المؤتمر 

وقال الدكتور أسامة الأزهري، خلال كلمته التي ألقاها تعقيبا على نموذج المحاكاة وإبداع الشباب فيه: «أفتخر بهذا العمل المشرف وأنا أشاهد شبابًا أشهد لهم بالبحث المبدع والتفكير المتألق والتدريب الرفيع، ممن أنجبتهم جامعة أسيوط التي قدمت للوطن شبابا أوفياء وعقولا عبقرية نطمئن على مستقبل الوطن بوجودهم».

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أسامة الأزهري خلال المؤتمر 

وأضاف الأزهري: «ما رأيته اليوم من جهد إنما وراءه شهور متواصلة من شباب طموح يملك العبقرية التي غذتها جامعة أسيوط، لأني رأيت الإتقان والمحاكاة العميقة ليس فقط على مستوى الملبس والشكل، بل على مستوى مطابقة الكلام لكل دولة وموقفها من العدو الصهيوني، حيث درس الشباب كل نموذج محاكاة لكل دولة على حدة، وعبرت النماذج تعبيرًا دقيقًا عن مواقف الدول وسياساتها ومفردات ومرتكزات ذلك، ونجح أبناء جامعة أسيوط في التنقل البارع والقدرة على التحول بين الواقعي والافتراضي».

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أسامة الأزهري خلال المؤتمر 

وخاطب  القائمين على التجربة من الشباب قائًلا: كنتم أمناء في نقل الواقع لمواقف الدول والهيئات الدولية بصورة أمينة، لم تختلط فيها العواطف بالانتماءات والانطباعات الشخصية، وكانت انفعالاتكم دقيقة تشهد لكم بمستوى متقدم في فنون الإلقاء وإدارة المواقف. 

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المؤتمر 



ووجّه نصيحة للشباب قائلا: الأعظم من الإبداع والعلم هو نكران الذات، وقد شرَّقت وغرَّبت ولكني ما رأيت شبابًا أعظم إبداعًا من شباب مصر.

وقال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة، إن كلمة الدكتور أسامة الأزهري بثت الأمل في النفوس، وتستحق أن تكون منقوشة على الجدران لتحفظها الأجيال، وأعرب عن تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر وعلمائه الأجلاء.

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المؤتمر 

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الازهري يزور جامعة الأزهر اسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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