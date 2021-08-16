محافظ البنك المركزي في تايلاند: تعافي الاقتصاد سيستغرق وقتًا طويلًا

قال محافظ البنك المركزي التايلاندي، سيتابوت سوتيوارت ناروبوت، اليوم الإثنين، إن تعافي الاقتصاد في البلاد سيستغرق وقتا طويلًا، لأن تفشي إصابات فيروس كورونا صارت أكثر خطورة مما تم تقديره من قبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن سيتابوت قوله في إفادة صحفية ببانكوك اليوم، إن تايلاند ستتخلف أيضا عن نظيراتها من حيث التعافي الاقتصادي.

وجدير بالذكر أن تايلاند قد خفضت توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، إثر أسوأ موجة لتفشي إصابات "كوفيد 19-".

وتضرر دخل الأسر في تايلاند بشدة بسبب وباء كورونا، وخسر ما يقدر بنحو 2.6 تريليون بات خلال الفترة بين عام 2020 وعام 2022.

وسجلت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الإثنين، 21 ألفًا و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة في تايلاند منذ بداية الوباء إلى 928 ألفاً و314 حالة.

كما سجلت الوزارة ، خلال الفترة نفسها، وفقًا لصحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية، 183 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 7 آلاف و734 وفاة، في حين تعافى على مدار أمس، 20 ألفًا و765 شخصًا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 709 آلاف و646 شخصًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.