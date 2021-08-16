الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية بمحيط مسجد عمرو بن العاص بسبب كسر ماسورة مياه

تحويل مرورى
تحويل مرورى

شهد محيط مسجد عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط بمصر القديمة، صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية نتيجة كسر ماسورة مياه.

وأُخطرت غرفة عمليات محافظة القاهرة، وتم إرسال شفاطات المياة، وجارِ الإصلاح، كما تدخل رجال المرور بعمل بعض التحويلات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية أمام قائدي السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية.

وجاءت التحويلات كالتالى:

أولًا.. القادم من الفسطاط متجه إلى مسجد عمرو بن العاص عدم الدخول يمينًا بعد متحف الحضارات.. وسلوك كوبري العاشر وميدان أثر النبى والكورنيش.

ثانيًا.. القادم من ميدان حسن الأنوار ونفق الملك الصالح والجيارة متجهًا لمسجد عمرو بن العاص سلوك صلاح سالم ومنطقة عين الصيرة ومنه لسور مجرى العيون.

ثالثًا.. القادم من عين الصيرة ومتجه إلى مسجد عمرو بن العاص يستكمل الطريق إلى نفق الملك الصالح ومنه إلى الكورنيش.

وشهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، كثافات مرورية متحركة تزامنًا مع الذروة الصباحية، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

شهد الطريق الدائري تباطؤ في حركة المرور بدءًا من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضًا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

وظهرت كثافات متوسطة أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.

وتكرر الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وفي نزلة البحر الأعظم شهد الطريق الدائري كثافات متحركة وصولًا لمنطقة الدقي حتى ميدان الجلاء مما أسفر عن حدوث تباطؤ في حركة السيارات، أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وفي طريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية ظهرت بعض الكثافات المتحركة.

وبالانتقال إلى الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، إذ سجل زحامًا للقادم من الطريق الصحراوي حتى أعلى منطقة المنصورية.

عمرو بن العاص مصر القديمة مسجد عمرو بن العاص مدينة الفسطاط شفاطات المياة

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