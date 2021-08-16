تأهيل وتبطين 2255.229 كيلو متر من الترع لمواجهة التحديات المائية



تنفذ وزارة الموارد المائية والري أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، ضمن أعمال المرحلة الأولى التي أُطلقت العام الماضي مستهدفة تبطين سبعة آلاف كيلو متر طولي فى عشرين محافظة.



وتستهدف أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس.



ونفذت قطاعات وزارة الموارد المائية والري بمختلف محافظات الجمهورية حتى اليوم الإثنين، أعمال تأهيل وتبطين 2255.229 كيلو متر من الترع المتعبة من ضمن 7.532 كيلو متر مقرر الانتهاء منها فى المرحلة الاولى، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة ومستدامة أثناء تنفيذ الأعمال.



وأكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابيًا على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن الأعمال المنفذة تستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التى أنفقت على تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى بدء تنفيذ البروتوكول الخاص بتطوير المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية ضمن خطة أعمال شاملة لتطوير مكونات منظومة المياه حفاظا على الموارد المتاحة.



وقال غانم، إن تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع تساهم فى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة معدلات البطالة فى المحافظات العشرين المنفذ بها الأعمال، بالإضافة إلى مواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية فى بعض المناطق المنفذ بها المشروع، بجانب ترشيد استهلاك المياه فى الري.

