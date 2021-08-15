الأمن يكشف حقيقة إطلاق الغاز على جمهور عمرو دياب فى العلمين

نفى مصدر أمني، صحة تداول حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب، الجمعة، حفلا غنائيا كبيرًا هو الأضخم حتى الآن على مسرح ميوزيك أرينا "الماسة" في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وشهد الحفل حضورا جماهيرا غفيرا قبل انطلاقه بساعات، وشهدت الطرق المؤدية إلى الحفل تكدسا مروريا مبكرا نظرًا لتوافد الجمهور لحضور الحفل من مختلف منتجعات الساحل الشمالي والإسكندرية .

وبدأ الهضبة حفله بأغنية "يا أنا يا لأ" ، وقدم فاصلا من أجمل أغنياته مثل: “يتعلموا ، وياه ، يوم تلات ، قدام مرايتها ، أماكن السهر ، بحبه ، نغمة الحرمان ، الجو جميل ، وزي ما انتي”.

كما قدم أحدث أغانيه التي صدرت هذا الصيف مثل: “وأحلى ونص ، إتقل ، وسط تفاعل الجمهور معه حيث شاركوه الغناء من حين لآخر”.

وجاءت أسعار التذاكر في 4 فئات تبدأ من 750 جنيهًا، وتتدرج بين 1500 و3000 جنيه، بينما يصل سعر التذكر الـ«VIP» إلى 4000 جنيه.