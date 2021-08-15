وزيرة الهجرة تكرم كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت لمشاركتها فى مبادرة «أتكلم عربى»

كرمت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، عن مشاركتها في مبادرة "أتكلم عربي" والتي تهدف إلى مد الجسور والتواصل مع الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وكتبت سماح أبو بكر عزت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تكريم أعتز به وتشريف أسعدني من معالي وزيرة الهجرة الراقية النبيلة نبيلة مكرم لمشاركتي بالمبادرة الرئاسية الراقية العظيمة “أتكلم عربي” التي تهدف لمد جسور الود والتواصل مع الأطفال المصريين المقيمين بالخارج" .

يذكر أن أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة “أتكلم عربي” لأبناء المصريين بالخارج والتي حظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مستهل يونيو الماضى، بهدف التمسك بالهوية والعادات والتقاليد المصرية، حيث إن اللغة هي صميم الحفاظ على الهوية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المبادرة من أجل انتشار المبادرة لكافة أبناء المصريين بالخارج.

وقامت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بعقد 15 لقاءً لأبناء المصريين بالخارج عبر فيديو كونفرانس لتشجيعهم بالتحدث باللغة العربية والتمسك بالهوية المصرية، حيث تم عقد لقاءات مع أبناء المصريين في أمريكا وبريطانيا وأستراليا والنمسا والكويت والسعودية والإمارات.

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق "اتكلم عربي" الإلكتروني تحت شعار "أتكلم عربي وعيشها مصري"، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتفاقًا مع شبكة قنوات dmc الفضائية يتضمن إذاعة حلقات برنامج "بالعربي كده" لمدة موسم كامل يوم الأحد من كل أسبوع ضمن فقرات برنامج "8 الصبح" المذاع عبر القناة، بداية، كما تم الاتفاق بين وزارة الهجرة والبرلمان على التنسيق من أجل إقامة مؤتمر ثقافي عربي موسع تحت مظلة مصرية يتناول موضوع اللغة العربية ودورها في الحفاظ على الهوية والقيم العربية، وإبراز حقائق الشخصية العربية بما فيها الصورة الصحيحة للمرأة العربية أمام العالم.