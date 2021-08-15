الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول الرئيس الأفغاني وزوجته إلى سلطنة عمان

الرئيس الأفغاني أشرف
الرئيس الأفغاني أشرف غني

أفادت قناة "كابول نيوز" الأفغانية، بأن الرئيس أشرف غني وصل اليوم الأحد إلى سلطنة عمان.

 

وذكرت القناة التليفزيونية في نبأ عاجل، أن "زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابول أولًا إلى طاجيكستان ثم إلى عُمان وهم الآن هناك".

 

وغادر الرئيس الأفغاني بلاده، الأحد، وفق ما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبدالله.

 

وكانت تقارير تشير إلى أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد وانتقل بشكل مؤقت إلى طاجيكستان ومنها ينوي الانتقال لبلد آخر.

 

وبعد إعلان مغادرة الرئيس غني البلاد، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

 

وكان رحيل غني عن السلطة من المطالب الرئيسية لحركة طالبان خلال محادثات السلام مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.

 

 

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أفغانستان الرئيس أشرف غني سلطنة عمان وصول طاجكيستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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