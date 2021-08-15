بعد خروجه من المستشفى.. مجدي صبحي لجمهوره: شكرًا لدعمكم

خرج الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم، ووافق الأطباء على خروجه من المستشفى بعد عودة نسبة السكر إلى معدلها الطبيعي.

ووجه مجدي صبحي الشكر إلى جمهوره أثناء مكالمة هاتفية لـ"الدستور"، خاصًة الذين حرصوا على الاطمئنان عليه بعد تعرضه لتلك الوعكة الصحية، معربًا عن بالغ سعادته لهذه الحالة الجيدة من الحب التي رآها من الجمهور بمجرد إعلانه مرضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد الفنان مجدي صبحي، أن حالته الصحية حاليًا مستقرة، وهو الأمر الذي دفع الأطباء بالسماح له بالخروج، وعدم الاستمرار في المستشفى بعد تواجده بها لأكثر من يومين.

وأشار الفنان مجدي صبحي، إلى أن الطبيب المعالج له طالبه بالالتزام بالراحة في المنزل أيضًا لمدة يومين، مع الحفاظ على معدل السكر في الدم، إلى معدله الطبيعي، لافتًا إلى تحسن حالته الصحية باستمرار وبشكل ملحوظ.

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان مجدي صبحي من مواليد 18 سبتمبر 1959 اشتهر بمشاركته مع أخيه محمد صبحي في أعماله مثل: "يوميات ونيس" و"فارس بلا جواد" و"كارمن" و"لعبة الست" وغيرها من الأعمال.

يشار إلى أن آخر أعمال مجدي صبحي مسرحية "سيرة حب" إنتاج عام 2019، بطولة إيهاب فهمي وسمية درويش وشريف عواد، من تأليف أيمن الحكيم وإخراج محمد أحمد عبادة.

بدأ الفنان مجدي صبحي مشواره الفني في الثمانينات بمشاركات صغيرة في عدة أفلام، كما اضطر كذلك في بداياته لارتداء شعر مستعار نظرا لإصابته بالصلع المبكر، ولكنه سرعان ما تخلى عن ارتداء الباروكة بعد إقناع الفنان محمد صبحي له ليظهر بعد ذلك بشكله الطبيعي، وذلك من خلال مشهد كوميدي في الجزء الأول من مسلسل يوميات ونيس.

وشارك مجدي صبحي في أعمال عديدة للفنان محمد صبحي، أشهرها مسلسلات يوميات ونيس وفارس بلا جواد وأنا وهؤلاء، و رجل غني فقير جدا ومسرحيات كارمن وماما أمريكا، كما شارك في عدد من الأعمال الأخرى منها فيلم بلطية العايمة مع الممثلة عبلة كامل.