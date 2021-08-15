الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قيادات «المصريين الأحرار» يشاركون في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج

المؤتمر الثاني للكيانات
المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج

شاركت مؤسسة "شباب فينا الخير" لخدمة أبناء الجالية المصرية بالخارج، فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج تحت رعاية رئيس الجمهورية وإشراف وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج لمساندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج

وجاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إسلام الغزولي مستشار الوزيرة للدعم الفني، ومستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، وعددا من القيادات التنفيذية والمسؤولين والكيانات والمبادرات المصرية بالخارج.

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المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج

وحضر من قيادات مؤسسة "شباب فينا الخير" التي يباشرها عددا من قيادات حزب المصريين الأحرار، كلا من "أحمد علي حسن رئيس مجلس الإدارة ومسؤول قطاع الخليج بالحزب، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب" داليا التونسي، و ريمون ناجي مدير المركز الإعلامي، أحمد حمودة، حازم هلال".

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المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج

وشهد المؤتمر عرض تطورات مسار التنمية على أرض مصر وإسهام المصريين بالخارج في مشروع حياة كريمة، وإجراء زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية غدا ومن المقرر الثلاثاء زيارة نموذج قرية بمحافظة القليوبية في تحقيق حياة كريمة.

المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج
المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج
شباب فينا الخير الجالية المصرية بالخارج حياة كريمه المؤتمر المصريين الأحرار المبادرات المصرية

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وائل لطفي

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