لأسبوع جديد.. «التنمية الثقافية» يمدد فترة الاشتراك بـ«صنايعية مصر»

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، اليوم الأحد، عن استمرار تلقي طلبات التقديم للاشتراك بالدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" التي أطلقتها وزيرة الثقافة في يوليو قبل عامين، حتى الأحد الموافق 22 أغسطس الجاري.

تهدف المبادرة، والتي ينفذها قطاع الصندوق بنجاح كبير، لإعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور هام من محاور التنمية المستدامة، حيث يمكن للمتدرب بين سن 18 الي 45 عامًا، التدريب على إحدى حرف المبادرة: الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (نقش - أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

يتم التقديم من خلال ملىء الاستمارة الخاصة بالمبادرة من خلال موقع صندوق التنمية الثقافية على اللينك التالي: https://www.cdf.gov.eg/?q=content/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9

أو تقديمها باليد بمقر مركز الحرف بالفسطاط "1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ـ مصر القديمة"، وسيتم إجراء مقابلات شخصية لإختيار من تنطبق عليه الشروط، من خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.

تعد مبادرة "صنايعية مصر" إحياء لثروة تذخر بها البلاد من التراث اللامادي فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهًا جديدًا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومى وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.

وعن "صنايعية مصر" قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن المبادرة ساهمت في إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها إلى جانب خلق جيل جديد من الحرفيين المهرة المدربين علي أيدي مجموعة من الخبرات العلمية والعملية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى صون الهوية المصرية باعتبارها أحد محاور استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن خريجي المبادرة شاركوا بأعمالهم المتميزة في العديد من المعارض المتخصصة التي أقيمت خلال الفترة الماضية منها معرض تراثنا الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة ومعرض ديارنا الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي.