حبس عاطلين شكلا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في المطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهما عقب سرقة سائق دراجة نارية "دليفرى"، خلال قيامه بتوصيل أحد الطلبات مؤكلات للزبائن.

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على شخصين في المطرية، لقيامهما بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بأنه حال توصيل أحد الطلبات بدائرة القسم قام الشخصان المرسل إليهما الطلب (لا يعلم بياناتهما) بالتعدى عليه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسرقة (مبلغ مالى - هاتف محمول) وطلب الطعام المرسل إليهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمين بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش - سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" - الهاتف الحمول المستولى عليه - مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.