الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى عن الضرائب وأنواعها

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام الملتحقين بالدورة الرابعة من نقابات؛ شمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة وحلوان، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وتعقد محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأمين العام حسين الجمال، مقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد.

وصرح إسماعيل طه، بأن المحاضرة ألقاها الدكتور سيد طه، رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، متناولا عن الضرائب وأنواعها والإجراءات العملية لها، والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل والتصرفات العقارية.

يذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وقد خصص القائمون على إدارة المعهد يوم الأحد لمحامي نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء للملتحقين من نقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.

القاهرة الجديدة جامعة القاهرة نقابة المحامين نقيب المحامين اتحاد عمال مصر الدولة المصرية

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