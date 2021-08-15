نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على مجموع الأول قبل اعتماد النتيجة

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأول على الثانوية العامة 2021 يتعدى مجموعه الـ 95%، وأضافت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة لموقع الدستور: سوف يتم إعلان أوائل الثانوية العامة 2021 ونشر صورهم وكل الخاص بهم فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي .

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

ويترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من نتيجة الثانوية العامة 2021، وسوف تقوم إدارة الإحصاء اليوم مساء اليوم الأحد بتسليم النتيجة إلى مكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يتم إعلانها يوم الثلاثاء المقبل عقب اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي لنتيجة الثانوية 2021.

وعن كواليس مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن المؤتمر سوف يكون بحضور كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وكذلك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وأشارت المصادر خلال تصريحاتها أن المؤتمر سوف يتم بثه على القنوات التلفزيونية المختلفة أبرزها القناة الأولى المصرية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ : سوف تتاح النتيجة (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات، في نفس اليوم، يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بياناتها الصحفية عن نتيجة الثانوية العامة 2021 فقد تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على جميع الطلاب عدم إرسال بياناتهم إلى صفحات وهمية حتى لا يتم النصب عليهم باسم النتيجة، مؤكدة الوزارة أنها سوف تعلن عن الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء عقب اعتمادها.