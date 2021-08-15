رئيس جامعة الفيوم يتفقد منفذ بيع وتوزيع المنتجات الزراعية والحيوانية

تفقد الدكتور محمد سعيد أبوالغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق، أعمال التشطيبات النهائية لمنفذ بيع وتوزيع المنتجات الحيوانية والزراعية بالجامعة، بحضور الدكتور كمال غلاب عميد معهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية لدول حوض النيل السابق، وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وذلك اليوم الأحد.

صرح محمد سعيد أبوالغار بأن إنشاء منفذ بيع وتوزيع المنتجات الحيوانية والزراعية بالجامعة يأتى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة الفيوم، ومجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، والتي تسعى إدارة الجامعة من خلاله لتقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب.

وافتتح الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها كلية الزراعة فى مجال تطبيقات البيولوجيا الجزيئية.

بحضور نيفين السواح، عميد الكلية، وسناء هارون، أمين عام الدورة التدريبية، ومديرة وحدة معامل النيماتولوجي والبيوتكنولوجي بالكلية، وأيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وذلك اليوم الأحد.

أوضح محمد سعيد أبوالغار أن الدورة التدريبية تتم بالتعاون مع جامعة برشلونة، وتشارك خلالها بالتدريب ماريا مرسيدس، من جامعة برشلونة، في فعاليات مجالات الدورة.

وتابع أن الدورة التدريبية تقام على مدار يومي 15 و16 من أغسطس الجاري، بوحدة معامل النيماتولوجى والبيوتكنولوجى بكلية الزراعة.

كما أشارت نيفين السواح إلى أن الدورة التدريبية تناقش عددًا من الأهداف؛ تشمل المبادئ الأساسية لعلوم النانو، والتدريبات العملية في مجال البايولوجيا الجزيئية، واستخداماتها في مجال الزراعة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على النانوتكنولوجي وأهميته ومجالاته، وخاصة في المجال الزراعي، وتناول النظرة المستقبلية لهذه العلوم، وتأثيرها على التطور العلمي في المجالات المختلفة.

وأكدت سناء هارون أن علوم النانوتكنولوجيا أصبحت من العلوم المرتبطة بالتطورات الهائلة في جميع المجالات الزراعية والتطبيقية والبيئية والصيدلانية، موضحة أنه تم في مجال الزراعة تغيير الجينات في كثير من النباتات والحيوانات، بهدف تحسين الصفات الوراثية، ومقاومة الأمراض والآفات، وستقوم الدورة التدريبية بمناقشة الموضوعات ذات الصلة وتطبيقاتها، وكذلك تناول الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة.