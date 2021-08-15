الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

السواح: طرح الشركات الحكومية بالبورصة انطلاقة لدعم سوق المال

الدكتورة داليا السواح
الدكتورة داليا السواح

رحّبت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عضو جمعية رجال الأعمال، بطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة في تعظيم الاستفادة من سوق المال كأحد الفئات التمويلية العامة وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين بما يعزز من نمو الاقتصاد المصرى.

أوضحت أن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة من الطروحات الضخمة التي يشهدها سوق المال والتي ستعطي دفعة كبيرة لتنشيط البورصة بإضافة قطاعات جديدة وزيادة السيولة ودخول مستثمرين جدد محليين وأجانب، بجانب تحقيق مزايا متعددة للشركة والشركات الحكومية كأداة تمويلية تخضع لقواعد الفصاح والشفافية وبالتالي تعد فرصة استثمارية جديدة وتوفر استدامة لنمو حجم الاستثمارات بالمشروعات القومية للدولة والشركات التابعة لها.

وقالت السواح إن حديث الرئيس حول مخطط الدولة للعمل داخل البورصة المصرية، سيعيد لسوق المال دوره التنموي في رفع رؤوس أموال الشركات العامة والخاصة، بما يمثل رؤيه مختلفة وانطلاقة صحيحة من الدولة نحو دعم سوق البورصة وتنويع شركاته بما يوسع قاعدة المستثمرين.

وتوقعت أن تشهد السوق طفرة في حجم التداول خلال الفترة المقبلة مدعومة بمشروعات التطويرالتى شهدتها البورصة المصرية مؤخرا على كل المستويات في المؤشرات والبنية والآليات، بجانب مجلس إدارة جديد يمثل جميع الأطراف.

داليا السواح الشركات الحكومية البورصة الدولة اقتصاد مؤشرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

نتيجة الثانوية العامة 2021.. «الإحصاء» تسلم النتيجة لوزير التعليم تمهيدًا لاعتمادها الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

التحقيقات جارية.. تفاصيل سقوط طائرة إسرائيلية في سوريا

10 طائرات إسرائيلية للإطفاء.. اندلاع حرائق هائلة فى جبال القدس (فيديو)

نائب محافظ القدس: إسرائيل تواصل التهجير القسرى للمقدسيين