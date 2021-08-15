السواح: طرح الشركات الحكومية بالبورصة انطلاقة لدعم سوق المال

رحّبت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عضو جمعية رجال الأعمال، بطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة في تعظيم الاستفادة من سوق المال كأحد الفئات التمويلية العامة وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين بما يعزز من نمو الاقتصاد المصرى.

أوضحت أن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة من الطروحات الضخمة التي يشهدها سوق المال والتي ستعطي دفعة كبيرة لتنشيط البورصة بإضافة قطاعات جديدة وزيادة السيولة ودخول مستثمرين جدد محليين وأجانب، بجانب تحقيق مزايا متعددة للشركة والشركات الحكومية كأداة تمويلية تخضع لقواعد الفصاح والشفافية وبالتالي تعد فرصة استثمارية جديدة وتوفر استدامة لنمو حجم الاستثمارات بالمشروعات القومية للدولة والشركات التابعة لها.

وقالت السواح إن حديث الرئيس حول مخطط الدولة للعمل داخل البورصة المصرية، سيعيد لسوق المال دوره التنموي في رفع رؤوس أموال الشركات العامة والخاصة، بما يمثل رؤيه مختلفة وانطلاقة صحيحة من الدولة نحو دعم سوق البورصة وتنويع شركاته بما يوسع قاعدة المستثمرين.

وتوقعت أن تشهد السوق طفرة في حجم التداول خلال الفترة المقبلة مدعومة بمشروعات التطويرالتى شهدتها البورصة المصرية مؤخرا على كل المستويات في المؤشرات والبنية والآليات، بجانب مجلس إدارة جديد يمثل جميع الأطراف.