الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أول تعليق من لاعبة التنس ميار الشريف بعد فوزها ببطولة «فيوتشر سان»

ميار شريف
ميار شريف

حالة من السعادة والفرح سيطرت على اللاعبة ميار شريف، بعد تحقيقها إنجاز جديد في لعبة التنس الأرضي، وحصولها على المركز الثانى فى بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية ارنثا روس المصنفة الأولى فى البطولة 0-2 بالمباراة النهائية، وهو إنجاز جديد يُضاف لها بعد معاناة مسيرة رياضية طويلة دامت لـ21 عاما.

وفي أول تعليق للاعبة المصرية ميار شريف بعد تحقيقها المركز الثاني، أعربت عن عن بالغ سعادتها لتمكنها من تحقيق الفوز للمرة الأولى في هذه البطولة، وتكون بهذا حققت إنجاز جديد لمصر وللوطن العربي، بفوزها ببطولة "فيوتشر سان بارتولومي"، وتحقيقها المركز الثاني بها.

وتابعت اللاعبة ميار شريف، لاعبة التنس الأرضي من خلال منشورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة:"حاجة كبيرة إني أكون قدوة.. أنا مدركة كويس إنها مسئولية كبيرة، بس جميلة.. ودافع لقدام، دافع لحاجات كتير جاية إن شاء الله".

وأضافت:"أتمنى أفضل أنفع ناسي، الرياضة المصرية وبلدي مصر.. واللي جاي أحسن إن شاء الله"، متابعة:"خطوة في مشوار جميل اتحققت بفضل ربنا، وبفضل حاجات كتير وناس كتير .. أهلي، فريقي، رعاتي، جمهوري، مؤسسات الدولة والإعلام .. وناس كتير هشكرهم واحد واحد".

يُجدر الإشارة إلى أن ميار شريف تأهلت لنهائي بطولة إسبانيا الدولية المفتوحة، عقب فوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش، بمجموعتين للاشيء، كانت ميار شريف قد فازت في نصف النهائي على الروسية اوكسانا سيليخمنتيفا، بمجموعتين مقابل واحدة، وجاءت نتائج المجموعات "3-6، 6-4، 6- 3".

وتمكنت ميار شريف، المُلقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" من الدخول لقائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس الأرضي، بالإضافة إلى أنها هي أول مصرية وعربية تدخل في نادي الـ ١٠٠ الكبار في عالم التنس.

ميار شريف لاعبة تنس أرضي بطولة انجاز

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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