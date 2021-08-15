الداخلية تكشف ملابسات مقتل سائق «توك توك» فى الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن، اليوم الأحد، عن ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بالدقهلية، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله (سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) متوفى، إثر إصابته بطلق نارى واتهام والده لـ عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة، بالتعدى على نجله بسلاح نارى فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية توصلت جهوده إلى مكان اختباء المتهم بمنطقة المعمورة بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى تم ضبطه وبرفقته شخصان (شقيقه، أحد الأشخاص "لهما معلومات جنائية") .

بمواجهة المتهم الأول اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية وعدد من الطلقات) كما أرشد الثالث عن (بندقية آلية وعدد من الطلقات) اعترف بحيازتها.