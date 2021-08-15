قرار جديد ضد عاطل ضبط بحوزته «حشيش» في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 85 طربة "حشيش" بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12٫750 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته قرر حيازته المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770٫000 سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 165 طربه "حشيش" ولفافة بانجو بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.