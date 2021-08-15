الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار جديد ضد عاطل ضبط بحوزته «حشيش» في الإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة برج العرب بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات،  لاتهامه بحيازة 85 طربة "حشيش" بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12٫750 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وبمواجهته قرر حيازته المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770٫000 سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 165 طربه "حشيش" ولفافة بانجو بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

الوطن كمين النيابة حشيش ازمة مخدرات بالاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

DOSTOR.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

آخر أخبار موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد دبلوماسى بين إسرائيل وبولندا بسبب «ممتلكات اليهود»

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة