السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة تحديث برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بالبحيرة

مديرية الصحة والسكان
مديرية الصحة والسكان

نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمود طلحة، وكيل الوزارة سلسلة من الاجتماعات لتحديث و تنشيط برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين التى استمرت علي مدار ٣ أيام بحضور مديري الإدارات الفنية و الصحية التابعة للمديرية وحضور منسقي البرنامج في جميع المستشفيات و الإدارات الصحية داخل المحافظة.

أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين هو برنامج علاجي و هو حق لبعض فئات المجتمع حددتهم الدولة بالتنسيق مع وزارة التضامن والخدمة العلاجية ودون حد أقصى للتكلفة وتشمل جميع الحالات الحرجة والطوارئ والخدمات الطبية بكل انواعها و صرف العلاج مجانا.و الفئات الغير قادرة المستفيدة من المنظومة هم "أصحاب دعم كرامة -  أصحاب دعم تكافل و أفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم - أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم من خلال برنامج متكامل يتم تقديم الخدمات الصحية المتكاملة".

كما أوضح  طلحة أن الفئات المستفيدة من المنظومة  تستحق أن تتلقى جميع الخدمات العلاجية بجميع الوحدات الصحية و في حالة الاحتياج لخدمة طبية غير متوفرة بالوحدة يتم الإحالة إلى أقرب مستشفى لتوفير الخدمة المطلوبة سواء كانت خدمة علاجية أو أجهزة تعويضية أما حالات الطوارئ يتم تقديمها في أي مكان تتوفر فيه الخدمة مباشرة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسى بتقديم افضل سبل الرعاية الصحية والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين وتحت رعاية محافظ البحيرة من أجل إطلاق حملة تحديث وتنشيط برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين ضمن البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بجميع مدن وقرى البحيرة.

محافظة مستشفيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة وزارة التضامن الاجتماعي الرعاية الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟