حملة تحديث برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمود طلحة، وكيل الوزارة سلسلة من الاجتماعات لتحديث و تنشيط برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين التى استمرت علي مدار ٣ أيام بحضور مديري الإدارات الفنية و الصحية التابعة للمديرية وحضور منسقي البرنامج في جميع المستشفيات و الإدارات الصحية داخل المحافظة.

أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين هو برنامج علاجي و هو حق لبعض فئات المجتمع حددتهم الدولة بالتنسيق مع وزارة التضامن والخدمة العلاجية ودون حد أقصى للتكلفة وتشمل جميع الحالات الحرجة والطوارئ والخدمات الطبية بكل انواعها و صرف العلاج مجانا.و الفئات الغير قادرة المستفيدة من المنظومة هم "أصحاب دعم كرامة - أصحاب دعم تكافل و أفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم - أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم من خلال برنامج متكامل يتم تقديم الخدمات الصحية المتكاملة".

كما أوضح طلحة أن الفئات المستفيدة من المنظومة تستحق أن تتلقى جميع الخدمات العلاجية بجميع الوحدات الصحية و في حالة الاحتياج لخدمة طبية غير متوفرة بالوحدة يتم الإحالة إلى أقرب مستشفى لتوفير الخدمة المطلوبة سواء كانت خدمة علاجية أو أجهزة تعويضية أما حالات الطوارئ يتم تقديمها في أي مكان تتوفر فيه الخدمة مباشرة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسى بتقديم افضل سبل الرعاية الصحية والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين وتحت رعاية محافظ البحيرة من أجل إطلاق حملة تحديث وتنشيط برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين ضمن البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بجميع مدن وقرى البحيرة.