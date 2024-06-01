السبت 01 يونيو 2024
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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 على الدستور

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار

ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 حيث اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت، نتيجة إمتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية بالدقهلية" للعام الدراسي 2023/2024 م وذلك بنسبة نجاح 93،7 % لمرحلة التعليم الأساسي، ونسبة نجاح 91% للشهادة المهنية، ونسبة 98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيره.

 نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 على الدستور

جاء ذلك بعد عرض النتيجه من قبل الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وللاستعلام من على الدستور اضغط هنا

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 الف و366 طالب وطالبه وان متوسط الحاصلين علي 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 الف و548 طالب وطالبه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 الترم الثاني

وهنأ "محافظ الدقهلية " الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

نتيجه الشهاده الاعدادية 2024

حيث أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية انه تم تصحيح اوراق اجابات طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية بمقار تصحيح وتقدير درجات أوراقهم والبالغ عددهم   110 الف طالب وطالبه موجها الشكر للمراقبين والملاحظين الذين بذلوا الجهد لتوفير سبل الراجه للطلاب خلال فترة الامتحانات ولجميع اعضاء لجان التصحيح والتقديرات الذين يعملوا الان لانهاء العدد الكبير من اوراق الطلاب تمهيدا لاعلان النتيجة فى اقرب وقت
و أوضحت المديرية انه تم اعلان النتيجة فى المدارس كما خصصت رابط لاعلان النتيجة عبر شبكة الانترنت من خلال هذا الرابط (اضغط هنا )

و شدد وكيل تعليم الدقهلية  على ضرورة الدقة التامة خلال عملية التصحيح وتقدير الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه مؤكدا أنه سيتم عمل اللازم لما فى صالح الطلاب خلال عملية التصحيح مؤكدا على ضرورة تحري الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مُجاب عنها ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقًا لصالح الطلاب

 


ووجه وكيل الوزارة بتوفير نماذج الإجابة لكل مادة مشيرا الى ان لجان التصحيح مستمرة فى اعمال جمع الدرجات للانتهاء من النتيجة واعلانها فى اسرع وقت

https://edudk.net 
 

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