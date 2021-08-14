«بتروتريد» تطالب المواطنين بسرعة تسجيل قراءة عداد الغاز

أعلنت شركة الغاز الطبيعي بتروتريد، أن غدا الأحد، هو اليوم الأخير لتسجيل قراءة عداد الغاز، لافتا إلى أن الطرق الرسمية للتسجيل ستتوقف عن استقبال القراءات بعد أن كانت متاحة بدءا من اليوم الأول من أغسطس 2021 ولمدة 15 يوميا.

وطالبت الشركة عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين بتسجيل قراءة العداد خلال هذه الفترة، حتى لا تتراكم الفواتير ويتم احتساب قراءة عداد الشهر كمتوسط عن الاستهلاك ومن ثم مضاعفة القيمة في الفاتورة التالية.

وذكرت: “عزيزى العميل برجاء العلم أن غدا هو آخر موعد لـ إدخال قراءة الغاز لشهر اغسطس٢٠٢١”، موضحة أنه يمكن إدخال قراءة عداد الغاز الطبيعي بأكثر من طريقة.

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي:

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالي: http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالي:

‏http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ BOS أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمرا، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).

4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.

5. تطبيق موبايل ماي فوري.

6. تطبيق موبايل جوميا.

7. من خلال مكاتب البريد المصري.

8. من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري، مصاري، أمان، بي، خدماتي، ضامن).

9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالي: ‏https://www.petrotrade.com.eg/webSite/cairo.html

10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

وقد أطلقت شركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول، التطبيق الجديد "بتروميتر"، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل قراءة عداد الغاز، ودفع فواتير استهلاك الغاز الطبيعي دون الحاجة لمحصل، ما سيكون له أثر كبير على تطوير الأداء وتحسين النتائج وتوفير الوقت والجهد ومراعاة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.