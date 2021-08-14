رسائل غرام لـ جون كنيدي إلى عشيقة سويدية تباع بـ88 ألف دولار

بيعت سلسلة من رسائل حب كتبها الرئيس جون كينيدي إلى عشيقته السويدية في أحد بيوت المزادات في بوسطن الأربعاء بأكثر من 88 ألف دولار.

رسائل العشق الموجهة إلى فون بوست السيدة الأرستقراطية التي التقى بها قبل أسابيع من زواجه في 1953 من جاكلين بوفييه، تكشف عن حب كينيدي لها حيث وصف وقتهما معًا بأنه ذكرى مشرقة في حياتهم.

مجموعة الرسائل التي بيعت مكونة من 8 صفحات وتضمنت رسالة كاملة ورسالتين جزئيتين جاءت من المجموعة الشخصية لـ فون بوست وكان من المتوقع في البداية أن تجلب أكثر من ثلاثون ألف دولار.

ووفقا لموقع cnn تفصح الرسائل تفكير كينيدي في رحلة الزوج الرومانسية إلى السويد وأجاب على الأخبار التي تفيد بأن فون بوست كانت على وشك الزواج، قال الرئيس المستقبلي وقتها لفون بوست إنه متشوق لرؤيتها واصفا إياها بـ"الرائعة" وفي رسالة واحدة أخرى، ونعرضلكم هذه الرسائل فيما يلي.

بداية اللقاء

التقى فون بوست وكينيدي لأول مرة في صيف 1953 في مدينة كان ، قبل أسابيع فقط من حفل زفاف كينيدي وبوفييه في 12 سبتمبر.

ووفقًا لقائمة RR Auction للمزادات، فقد أمضوا أسبوعًا سعيدًا وحميمًا للغاية في إتمام العلاقة في السويد في أغسطس 1955 ما يقرب من عامين من زواجه.

وقالت دار المزادات إن الجهود المبذولة نيابة عن كينيدي لإنهاء زواجه وإحضارها إلى الولايات المتحدة أحبطت من قبل والده وطموحاته السياسية وحساسية كينيدي وفون بوست المتبادلة للإجهاض الذي تعرضت له جاكلين في عام 1955.

رسائل غرام لـ جون كنيدي إلى عشيقة سويدية

متي كتبت الرسائل

وتمت كتابة رسائل الحب بين عامي 1955 و1956 قبل رئاسة كينيدي، حيث كان يعمل كعضو في مجلس الشيوخ في ولاية ماساتشوستس في ذلك الوقت، وكانت الملاحظات مكتوبة على ورق يحمل اسم مجلس الشيوخ الأمريكي.

في رسالة مؤرخة في فبراير 1956، بدا أن كينيدي يرد على أخبار زواج فون بوست من مالك الأرض أندرس إيكمان، حيث كتب: "يجب أن أقول أنني كنت حزينًا عندما علمت أنك لن تأتي إلى الولايات المتحدة وأنت ستتزوجين من مزارع".

رسائل غرام لـ جون كنيدي إلى عشيقة سويدية

وفي إشارة إلى رحلة الثنائي إلى السويد قال كينيدي:"كنت أخطط للعودة مرة أخرى في الصيف المقبل لرؤيتك، والآن ماذا سيحدث، على أي حال أعلميني بما ستفعلينه."

وأردف "إذا لم تتزوجي تعالي (يقصد إلى أمريكا) أود أن أراك، لقد قضيت وقتًا رائعًا في الصيف الماضي معك، إنها ذكرى مشرقة من حياتي ، أنت رائع’ وأنا أفتقدك".

اللقاء الثاني بين الزوجين بعد إرتباط كلا منهم

وقالت دار المزادات إن الزوجين لن يلتقيا إلا مرة أخرى في 1958 في حفل والدورف أستوريا، حيث حضر كلاهما مع شركائهما وكانت فون بوست حاملًا في ذلك الوقت.

وتوفيت فون بوست في 2011 وقبل وفاتها، كتبت مذكرات 1997 حول علاقتها بالرئيس السابق بعنوان "الحب جاك".

كانت الرسائل جزءًا من عملية بيع أكبر للتذكارات الرئاسية ، والتي تتضمن أيضًا صورًا موقعة وخطابات شخصية كتبها أبراهام لنكولن.

رسائل كينيدي الحب الأخري

ليست هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها RR Auction للمراسلات بين كينيدي وعشيقة، رسالة حب أخرى من أربع صفحات كتبها كينيدي لمصلحة حب أخرى ، يُعتقد أنها ماري ماير و كانت الرسالة مؤرخة في أكتوبر 1963 ، قبل شهر من اغتياله ، ولم يتم إرسالها أبدا.