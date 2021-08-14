السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامى شمال البحيرة» تنظم دورة تدريبية لأعضائها عن مهارات الإقناع

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تنظم نقابة المحامين بشمال البحيرة، دورة تدريبية للمحامين والمحاميات أعضائها، في التنمية البشرية عن فن التواصل ومهارات الإقناع.

وأعلن معهد المحاماة بالنقابة الفرعية، عن تنظيم الدورة بهدف تنمية مهارات الإقناع والتفاوض والعرض والحديث ولغة الجسد للمحامين.

ووفق إعلان الدورة، فإنه سوف يحاضر فيها الدكتور حمدي التوني، خبير التنمية البشرية، ويمكن التسجيل لحضورها في موعد غايته 22 أغسطس، على أن تعقد الدورة على مدار يومي 24، 25 أغسطس الجاري بدار النقابة الفرعية بدمنهور.

نقابة المحامين نقيب المحامين التنمية البشرية خبير التنمية البشرية مجلس النقابة النقابة الفرعية

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