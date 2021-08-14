«محامى شمال البحيرة» تنظم دورة تدريبية لأعضائها عن مهارات الإقناع

تنظم نقابة المحامين بشمال البحيرة، دورة تدريبية للمحامين والمحاميات أعضائها، في التنمية البشرية عن فن التواصل ومهارات الإقناع.

وأعلن معهد المحاماة بالنقابة الفرعية، عن تنظيم الدورة بهدف تنمية مهارات الإقناع والتفاوض والعرض والحديث ولغة الجسد للمحامين.

ووفق إعلان الدورة، فإنه سوف يحاضر فيها الدكتور حمدي التوني، خبير التنمية البشرية، ويمكن التسجيل لحضورها في موعد غايته 22 أغسطس، على أن تعقد الدورة على مدار يومي 24، 25 أغسطس الجاري بدار النقابة الفرعية بدمنهور.