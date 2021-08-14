«صحة مطروح» تناقش المعوقات التى تؤثر على انتظام العمل (صور)

عقد الدكتور محمد علي المتولي، وكيل صحة مطروح، السبت، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الشؤون الصحية، بحضور مدير يإدارة المستشفيات ومدير عام الشئون المالية والإدارية.

اجتماع وكيل صحة مطروح

وناقش وكيل صحة مطروح خطة العمل بالمديرية الفترة المقبلة وآليات التطبيق، إضافة إلى المعوقات التي تؤثر على انتظام العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، وبعض المقترحات لتطوير أداء العمل.

اجتماع وكيل صحة مطروح

ووجه وكيل الصحة بالتنسيق الكامل والمستمر بين مديري الإدارات لحسن سير العمل وتذليل العقبات، ومعالجة أي سلبيات تؤثر على انتظام سير العمل من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة.

اجتماع وكيل صحة مطروح

وشهد مركز تطعيم لقاح كورونا للمسافرين للخارج بمدينة مرسى مطروح، أمس، تلقي سائحة أجنبية تايلاندية الجنسية لقاح كورونا، حيث أعربت عن سعادتها بزيارتها لمصر، مشيدة بالأماكن المخصصة للتطعيم والإجراءات الاحترازية والوقائية.

اجتماع وكيل صحة مطروح

وتفقد وكيل صحة مطروح مركز تطعيم لقاح كورونا للمسافرين بمدينة مرسى مطروح، حيث اطمئن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أول يوم لبدء العمل وتوافد المواطنين.

اجتماع وكيل صحة مطروح