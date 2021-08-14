تجديد حبس سائق تسبب في إصابة شخصين بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، تجديد حبس سائق تسبب في إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل بحالتهما، بعد أن أصيب شخصان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وأجرة أعلى كوبرى الحرفيين بمنطقة السلام، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابون الى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبرى الحرفيين فى منطقة السلام بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبعرض السائق على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.