السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق تسبب في إصابة شخصين بالسلام

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، تجديد حبس سائق تسبب في إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل بحالتهما، بعد أن أصيب شخصان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وأجرة أعلى كوبرى الحرفيين بمنطقة السلام، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابون الى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبرى الحرفيين فى منطقة السلام بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبعرض السائق على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

قاضي المعارضات محكمة جنح السلام تجديد حبس حادث تصادم مدينة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«على أعتاب الموجة الرابعة».. خريطة رقمية توضح الوضع الوبائى فى مصر

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

«المسئولين هيتعذبوا معايا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى اليوم

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟