السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إلغاء رحلة الخطوط السعودية بين مطارى القاهرة وجدة لظروف التشغيل

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي عن إلغاء رحلة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى جدة، والمقرر لها مساء اليوم السبت، حيث تم إخطار الركاب لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج صالات السفرة بمبنى الركاب رقم 1، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بغرفة عمليات ميناء القاهرة الجوي، تلقت إخطارًا من مسئولي شركة الخطوط الجوية السعودية، يفيد بإلغاء رحلتها الدولية بين القاهرة وجدة رقم SV 386، وذلك لظروف التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أنه على الفور تم إبلاغ الوفود الركابية بإلغاء الرحلة، لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج صالة السفر الدولية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي القديم.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

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