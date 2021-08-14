نوال الزغبي ترفض الـ«موريكس دور»: لا يمكنني قبولها في ظل ما تمر به لبنان

قدّمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، اعتذراها عن قبول جائزة الـ"موريكس دور" والتي ستقام قريبًا في لبنان بسبب ما تمر به البلاد من أحداث عصيبة، وهو الأمر الذي أعربت عن حزنها الشديد تجاهه.

وكتبت الزغبي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلًة: "لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة".

وأضافت المطربة نوال الزغبي: "لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة لبنان ليس بخير".

جدير بالذكر أن المطربة اللبنانية نوال الزغبي طرحت أحدث أغنياتها "ارقص" عبر YouTube، من إخراج فادي حداد، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، كليب "ارقص" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد.

يُجدر الإشارة إلى أن المطربة نوال الزغبي في منطقة جل الديب، ووالدها جورج الزغبي، وأمها جمال الزغبي، وهي الشقيقة الكبرى أشقائها الثلاثة، بولا، مارسيل، داني، عارض والداها دخولها للفن، ولكنهم وافقوا بعد ذلك بعدما لمسوا جديتها في هذا القرار. بدأت مسيرتها الفنية في سن الخامسة عشرة حين اشتركت في البرنامج اللبناني لاكتشاف المواهب آنذاك استديو الفن من إنتاج المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBC" وغنت أمام الآلاف من المشاهدين وهي لازالت طالبة بالمدرسة وقدمت بعض أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية وكان في مقدمتها أغنية طب وأنا مالي حيث راهن عليها المخرج اللبناني سيمون أسمر بالنجاح كما لعبت الصدفة دورا كبيرا معها باستماع وردة الجزائرية لها وأبدت إعجابها الشديد بصوتها وقدراتها وكانت هذه هي أول شهادة بحقها من مطربة ذات تاريخ طويل.