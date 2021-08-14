السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الثقافة» تستجيب لمناشدات مشاركة الشاعرة «راضية على» فى مؤتمر أدباء مصر

الشاعرة راضية علي
الشاعرة راضية علي

في استجابة عاجلة للفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لما نشره الشاعر أحمد الجعفري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول الشاعرة راضية علي، أجرت اتصالًا هاتفيًا به بعد دقائق قليلة من كتابته لمنشور يسرد فيه شعور الأسى لدى الشاعرة من رفض ترشيحها من قبل لحضور المؤتمر العام لأدباء مصر، لأنها كفيفة وتحتاج لمرافق، مؤكدة له أن هذا الأمر ربما يخص حدثًا قديمًا إن كان حدث ذلك.

وأوضح الجعفري أن المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة اتصل به، بعد أن تواصل مع موظفيه ليؤكد أنه سيوجه الدعوة للشاعرة للمشاركة في الدورة المقبلة للمؤتمر العام لأدباء مصر كشخصية عامة إن لم يتم ترشحيها من قبل نوادي الأدب، مستطردًا: هكذا يتأكد لي ولغيري أن هناك من نعتز بمعرفتهم وصحبتهم والعمل معهم من المسئولين الثقافيين الذين يتنافس في ضمائرهم الخلق مع الكفاءة.

وكان الشاعر أحمد الجعفري قد ناشد أدباء مصر وأمانة مؤتمرهم، ووزيرة الثقافة، ورئيس هيئة قصور الثقافة، قائلًا: إن الشاعرة يتجاوزها المسئولون الثقافيون في الدعوة للمشاركة في المؤتمرات الأدبية، مشيرًا إلى أنها مرت بمحنة فقد البصر منذ عشرين عامًا، إلا أنها لم تتوقف عن الإبداع والعطاء والمشاركة الفاعلة، ومؤخرًا رشحها نادي أدب ساحل سليم للمشاركة بالحضور في المؤتمر العام القادم لأدباء مصر، وتم إرسال الترشيح لفرع ثقافة أسيوط، ولكن رفض موظفو ثقافة أسيوط مشاركتها لأنها كفيفة وتحتاج لمرافق.

وأعلن رفضه لأسلوب إدارة موظفي ثقافة أسيوط، مطالبًا هو وعدد من أدباء ومثقفي مصر بإبعاد موظفي الثقافة عن التدخل في ترشيحات المشاركة للفعاليات الثقافية والأدبية، ومشاركة الشاعرة راضية على بالمؤتمر العام المقبل وتكريمها به.

يذكر أن الشاعرة راضية على حسب الله محمد عضو اتحاد كتاب مصر وعضو نادي أدب ساحل سليم ومحاضر مركزي بهيئة قصور الثقافة، عملت معدة ومقدمة برامج إذاعية وتعمل حاليًا بإحدى مدارس التربية والتعليم بمركز الفتح، وسبق أن قامت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بتكريمها لتجربتها الإبداعية كما كرمها محكى الشباب 2008، ولها عدة دواوين شعرية "بساتين" و"بابا نويل".

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشاعر أحمد الجعفري الشاعرة راضية علي المخرج هشام عطوة قصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من الوحدات السكنية بمدينة بدر

الحماية المدنية: إخماد حريق داخل عقار بمنطقة السلام

اعترافات قاتل زوجته في المنيرة: «غابت 4 أيام ورجعت من غير فلوس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان