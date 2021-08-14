«الثقافة» تستجيب لمناشدات مشاركة الشاعرة «راضية على» فى مؤتمر أدباء مصر

في استجابة عاجلة للفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لما نشره الشاعر أحمد الجعفري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول الشاعرة راضية علي، أجرت اتصالًا هاتفيًا به بعد دقائق قليلة من كتابته لمنشور يسرد فيه شعور الأسى لدى الشاعرة من رفض ترشيحها من قبل لحضور المؤتمر العام لأدباء مصر، لأنها كفيفة وتحتاج لمرافق، مؤكدة له أن هذا الأمر ربما يخص حدثًا قديمًا إن كان حدث ذلك.

وأوضح الجعفري أن المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة اتصل به، بعد أن تواصل مع موظفيه ليؤكد أنه سيوجه الدعوة للشاعرة للمشاركة في الدورة المقبلة للمؤتمر العام لأدباء مصر كشخصية عامة إن لم يتم ترشحيها من قبل نوادي الأدب، مستطردًا: هكذا يتأكد لي ولغيري أن هناك من نعتز بمعرفتهم وصحبتهم والعمل معهم من المسئولين الثقافيين الذين يتنافس في ضمائرهم الخلق مع الكفاءة.

وكان الشاعر أحمد الجعفري قد ناشد أدباء مصر وأمانة مؤتمرهم، ووزيرة الثقافة، ورئيس هيئة قصور الثقافة، قائلًا: إن الشاعرة يتجاوزها المسئولون الثقافيون في الدعوة للمشاركة في المؤتمرات الأدبية، مشيرًا إلى أنها مرت بمحنة فقد البصر منذ عشرين عامًا، إلا أنها لم تتوقف عن الإبداع والعطاء والمشاركة الفاعلة، ومؤخرًا رشحها نادي أدب ساحل سليم للمشاركة بالحضور في المؤتمر العام القادم لأدباء مصر، وتم إرسال الترشيح لفرع ثقافة أسيوط، ولكن رفض موظفو ثقافة أسيوط مشاركتها لأنها كفيفة وتحتاج لمرافق.

وأعلن رفضه لأسلوب إدارة موظفي ثقافة أسيوط، مطالبًا هو وعدد من أدباء ومثقفي مصر بإبعاد موظفي الثقافة عن التدخل في ترشيحات المشاركة للفعاليات الثقافية والأدبية، ومشاركة الشاعرة راضية على بالمؤتمر العام المقبل وتكريمها به.

يذكر أن الشاعرة راضية على حسب الله محمد عضو اتحاد كتاب مصر وعضو نادي أدب ساحل سليم ومحاضر مركزي بهيئة قصور الثقافة، عملت معدة ومقدمة برامج إذاعية وتعمل حاليًا بإحدى مدارس التربية والتعليم بمركز الفتح، وسبق أن قامت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بتكريمها لتجربتها الإبداعية كما كرمها محكى الشباب 2008، ولها عدة دواوين شعرية "بساتين" و"بابا نويل".