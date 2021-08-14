السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021

صرف مرتبات
صرف مرتبات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢١ من أكثر الكلمات البحثية التي تصدرت القائمة الرئيسية لمحرك البحث العالمي جوجل منذ انتهاء عيد الأضحى المبارك حيث تم صرف رواتب شهر يوليو مبكرًا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الصرف وجدول صرف الرواتب لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢١

أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري الخاص بصرف رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة الربع سنوي عن 3 أشهر ( يوليو، أغسطس، سبتمبر) والتي يتم وضعه كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الموظفين حيث يعمل على تنظيم عملية صرف الرواتب من ماكينات الصرف الآلي للبنوك حيث يتم صرف الرواتب خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري حيث يتم صرف رواتب موظفي 33 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم الثلاثاء 17 أغسطس فيما يتم صرف رواتب موظفي 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم الأربعاء 18 أغسطس وصرف رواتب موظفي 13 وزارة وهيئة حكومية يوم الخميس 19 أغسطس.

المالية تناشد الموظفين بإتباع الإجراءات الاحترازية عن صرف الرواتب 

ناشدت وزارة المالية الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية عن سحب الرواتب والتي نصحت بها منظمة الصحة العالمية المواطنين بجميع دول العالم لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من عدم التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك واستخدام المناديل الورقية عن الضغط على زراير ماكينة الصرف خاصة مع عدم اكتشاف العلماء علاج فعال له حتى الآن حيث يداهم الفيروس الجسم ويهاجم الجهاز المناعي ويقضي على كافة الأجهزة الحيوية  ويتسبب في الوفاة الفورية.

 

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مواعيد صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة كاملة 

يمكن من خلال جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢١ تحديد موعد صرف موظفي كل وزارة حيث يتم صرف موظفي وزارات ( الصحة والتضامن والتموين والنقل والقوى العاملة والاتصالات والإنتاج الحربي و الهجرة وقطاع الأعمال وشئون مجلس النواب والداخلية والأوقاف والثقافة والبترول والإسكان والتجارة والصناعة والطيران والبيئة والسياحة) يوم 17 أغسطس فيما يتم صرف رواتب وزارات (التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي) يوم 18 أغسطس وصرف رواتب وزارات ( التربية والتعليم، والموارد البشرية و الزراعة و الري والخارجية والمالية والشباب والرياضة) يوم 19 أغسطس. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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