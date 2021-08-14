تايوان تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

سجلت تايوان اليوم السبت، 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، 3 حالات منها تم انتقالها محليا، و4 حالات كانت قادمة من الخارج، كما سجلت حالتي وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم، أنه تم تسجيل اثنتين من حالات الإصابة المحلية الجديدة، في منطقة " تايبيه الجديدة" وحالة واحدة في "تايبيه".

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و843 حالة، منها 14 ألفا و303 حالات محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي ، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وسجلت البلاد حالتي وفاة لامرأة ورجل، وحتى الأن، تم تسجيل 821 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد 19-، من بينها 809 حالات منذ 15 مايو الماضي.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.