8 أبراج لا تتوافق مع بعضها ابدًا

تتأثر شخصيات الناس بانتماء أصحابها الى أبراج فلكية معينة، فالأبراج وعلم الفلك لهم تأثير كبير على نجاح أو فشل اي علاقة بين الاشخاص مهما كانت، لذلك تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن اسوأ ثنائيات الأبراج في الحب.



الحمل والأسد:

العلاقة بين مواليد برج الحمل ومواليد برج الأسد، لن تطول والسبب أن مواليد برج الأسد يطلبون أخذ وقت كبير للدخول في أي علاقة والاندماج بداخلها أكثر، وهذا ما يجعل مواليد برج الحمل يملون، فيبادرون بدورهم إلى إنهاء تلك العلاقة، فمواليد برج الحمل يختبرون مشاعرهم بسرعة ويتصرفون على إثرها، أما مواليد برج الاسد فيأخذون وقت طويل للاقتناع بالارتباط من الأساس لأنهم لا يؤمنون بالفكرة.

الثور والعقرب:

يكره مواليد برج الثور ومواليد برج العقرب فكرة الارتباط من الأساس إلا أن الصفات المشتركة بينهما قد تدفعهم إلى الارتباط، بسبب حب القيام بأنشطة اجتماعية معًا أو حضور حفلات او لعب رياضات، إلا أن هذا الأمر لا يأخذ وقت طويل والأرجح أنهما ينفصلان ومن المحتمل بنسبة كبيرة ألا يكون انفصال البرجين وجهًا لوجه، إنما عبر الهاتف أو عبر الرسائل النصية حيث يطلقان أشد الكلمات الجارحة لبعضهما البعض بدون أي تفكير قبل أن ينطقوا بالكلام.

الحوت والعذراء:

أسوأ ثنائيات الابراج هي بين مواليد برج الحوت ومواليد برج العذراء فكلًا من البرجان يحبون السيطرة في العلاقة على الطرف الآخر كما أن أبرز الصفات التي يملكونها هي الأنانية، مما يجعل نسبة نجاح علاقتهما مستحيلة ويسبب القلق في علاقتهما خاصة أن مواليد برج العذراء يعشقون الانتقام من الطرف الآخر ومواليد برج الحوت في هذه الحالة سيردون الأذية لأنهم لا ينسون حقهم أبدًا.

القوس والميزان:

مواليد برج القوس أصحاب شخصيات حساسة ويملكون خيال واسع أما مواليد برج الميزان فهم أصحاب شخصيات تحليلية ونقدية وواقعية بشكل كبير وهذا التناقض لن يسهل العلاقة بينهما أبدًا حيث أن مواليد برج الميزان يشغلون قلبهم أكثر من عقلهم وهذا التصرف لن يفهموه مواليد برج الميزان أما بالنسبة للانفصال فسيكون انفصال كارثي على مواليد برج القوس الذين سيعيشون في حالة اكتئاب، في نفس الوقت الذي يكون الانفصال هادئ وعقلاني بالنسبة لمواليد برج الميزان.