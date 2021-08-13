«مسرح الجريمة» تجربة جديدة على خشبة مسرح النهار

يقدم المخرج محمد علام تجربة مسرحية «مسرح الجريمة» على مسرح النهار لنقابة المهن التمثيلية بقصر العينى.

والمسرحية عبارة عن دراما تحدث من خلالها جريمة ومن ثم تحقيق بخصوص هذه الجريمة وبعدها يتدخل الجمهور ويصبح هو المحقق، ويعطيك العرض المسرحي ثلاثة اختيارات كل اختيار منها يغير في الأحداث ويقربهم خطوة لمرتكبي الجريمة وعلى الجمهور كتابة اسم المشتبه فى ورقة ويسلمها عقب دخوله للمسرح ثم يتم إعلان الفائزين من الجمهور ويعرض العرض كاملاً بحضور الفائزين مع تسليمهم درع المحقق وجائزة مالية. كما كان للدكتور أشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية دعم في فكرة المسرحية.

مسرح الجريمة

مسرح الجريمة

مسرح الجريمة

مسرح الجريمة

مسرح الجريمة

وكان المخرج محمد علام قدم تجربة مسرحية جديدة من نوعها فى الوطن العربى بريادة مصرية، وهى مسرحية "الميراث" أول عروض مسرح الجريمة، على مسرح النهار لنقابة المهن التمثيلية بقصر العينى، وذلك يوم 10 أغسطس الماضي فى تمام الساعة التاسعة مساءً، مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

والمسرحية عبارة عن دراما تحدث من خلالها جريمة ومن ثم تحقيق بخصوص هذه الجريمة وبعدها يتدخل الجمهور ويصبح هو المحقق، ويعطيك العرض المسرحي ثلاثة اختيارات كل اختيار منهم يغير في الأحداث ويقربهم خطوة لمرتكبي الجريمة وعلى الجمهور كتابة اسم المشتبه فى ورقة ويسلمها عقب دخوله للمسرح ثم يتم إعلان الفائزين من الجمهور ويعرض العرض كاملاً بحضور الفائزين مع تسليمهم درع المحقق وجائزة مالية.

عرض الميراث، ديكور مصطفى حامد، إضاءة وليد درويش، موسيقي أشوف محروس، ملابس ياسمين جان، مدير الفرقة سمير حجاج، مخرج منفذ عماد يوسف، مخرج مساعد سهى محرم، العرض بطولة كلا من الفنانة راندا البحيرى، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبد الله عبد الغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه .