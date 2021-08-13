الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أحذية بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع أحذية بلاستيكية بمنطقة عزبة أيوب في بهتيم التابعة لحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون وقوع خسائر بشرية بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع أحذية بلاستيكية بمنطقة عزبة أيوب ببهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بمصنع أحذية بلاستيكية بمنطقة عزبة أيوب ببهتيم دائرة القسم، بدون ترخيص على مساحة 150 متر بالدور الأرضى بعقار مكون من 4 طوابق ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح وتبين أن المصنع مغلق منذ يومين.