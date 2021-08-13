الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطار مرسى مطروح يستقبل طائرة شارتر على متنها 173 سائحًا

مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل اليوم الجمعة رحلة طيران شارتر على متنها ١٧٣ سائحًا ليصل إجمالي عدد الرحلات التى تم استقبالها مع بدء موسم الصيف السياحى ١٤ رحلة طائرة سياحية منها رحلة من رومانيا و١٣ رحلة أخرى من كازاخستان  بإجمالي عدد ١٩٨٠ سائحًا. 

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وأوضح محافظ مطروح أنه تم استقبال السائحين بالورود وتوزيع البروشورات والخرائط السياحية حيث تم  التنسيق مع الفنادق المستضيفة وإعداد برامج الزيارات لأهم المعالم السياحية والتاريخية وغيرها، وذلك من خلال إدارة السياحة بالمحافظة ومكتب وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والشركة المنظمة مع متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال مديرية الصحة بمطروح. 

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مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي
سائحي مطروح
سائحي مطروح
سائحي مطروح
سائحي مطروح
محافظ مطروح استقبال السائحين الاجراءات الوقائية والاحترازية موسم الصيف السياحي مطار مرسي مطروح الدولي مطروح

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