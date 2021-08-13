10 معلومات عن «القارئ الضوئى» الجديد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تطبيق برنامج جديد بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على مستوى شركات التوزيع التسع، ويسمى بـ"القارئ الضوئي" لمتابعة استهلاكات المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع للكشف عن كل البيانات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع منذ تركيبه لدى المشترك وحتى لحظة الكشف عليه.

10 معلومات عن "القارئ الضوئي" الجديد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

1- تسجيل البيانات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع منذ تركيبه حتى اللحظة التى يتم الكشف عليه بشكل شهرى.

2- يساهم فى تقليل نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء وتحديد العدادات العاطلة.

3- يسجل البرنامج البيانات وفقا لوقت وتاريخ التقاط الصورة وهو الأمر الذي يصعب التلاعب فى تطبيق القارئ الضوئي.

4- يعتمد القارئ الضوئي على الإنترنت فى إرسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطة كشاف شعاع من خلال التقاط صورة للعداد.

5- يساعد القارئ الضوئي شركات توزيع الكهرباء لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات القانونية.

6- يستطيع القارئ الضوئي تسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

7- شركة شعاع هي المسئولة عن استخدام برنامج القارئ الضوئي.

8- يقلل البرنامج من فترات دراسة الشكوى الخاصة باستهلاك المواطنين.

9- يساهم في منع سرقات التيار من خارج العداد والتي تحدث حتى اليوم .

10- يطبق البرنامج على مراحل في بعض شركات التوزيع ثم يتم تعميمه على باقي الشركات.

وكانت شركة شركة شعاع أعلنت نجاحها فى توفير تطبيق خاص بمتابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع ويسمى بـ"القارئ الضوئي"، ويقوم هذا التطبيق بتسجيل كل البيانات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع منذ تركيبه، وحتى اللحظة التى يتم الكشف عليه بشكل شهرى، وذلك بالتعاون مع شركات التوزيع.