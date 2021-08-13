السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.. طبيب يقدم نصائح للتخلص من الرطوبة

تخلص من الرطوبة
تخلص من الرطوبة

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ووصول نسبة الرطوبة كل عام لأعلى درجات رغم قلة ساعات النهار، وفي هذا الصدد ينصح دكتور محمود عفيفي، خبير التغذية والصحة، بتناول بعض الأغذية المناسبة للتقليل من نسبة الرطوبة، ويقدم طرق للحماية من التعرض لحرارة الشمس خلال فترة الذروة، وبعض النصائح لتفادي التعرض لعمليات الإغماء، والأطعمة المناسبة والواجب تناولها:


ـ نصائح للتخلص من الرطوبة 


١- الاستحمام بالماء البارد، وشرب كميات كبيرة من المياه طول اليوم.
 
٢- تناول السلطة الخضراء، وتناول أطعمة غنية بالماء كالبطيخ، والبرتقال.
 
٣- استخدام الأجهزة المناسبة لطرد الرطوبة، وفتح النوافذ للتهوية وترك الفرش والأغطية في الشمس.
 
4- ارتداء ملابس قطنية لامتصاص العرق، ووضع فوط تحت رأس الاطفال أثناء النوم، وايضا أثناء الرضاعه لامتصاص العرق.  
 
5- تغير الملابس يوميا و تجنب ارتداء طبقات عديده من الملابس وخصوصا ذات الالياف الصناعية لعدم الشعور بالضيق. 
 
 
6- ارتداء ملابس فاتحة اللون:"  اللون الأبيض، أزرق سماوي، بني نحاسي، أصفر باهت ، وردي باستيل، رمادي فاتح، برتقالي فاقع، والأخضر".
 
 
7-  تناول مشروبات باردة للحفاظ على درجة حرارة الجسم والشعور الدائم بحالة من الانتعاش.
 
 
٨- استخدام فوط قطنية أوقطعة من القماش تحت الرضيع لامتصاص العرق وتغيرها بشكل مستمر، وضع فوطة قطنية على وسادة للكبار لامتصاص العرق أثناء النوم وعدم الشعور بالضيق.
 
 
9- استبدال الملابس الداخلية يوميًا أو عند التعرق لتجنب تجمع الميكروبات والبكتريا الضارة
 
10-  تجنب تناول المشروبات الساخنة للحفاظ على درجة حرارة الجسم.
 
١١- تقليل الوقوف في الشمس أو النظر لها بشكل مباشر مما قد يسبب ضربه شمس والشعور بحالة من الإغماء 
 
١٣- يجب استخدام منظفات شخصية بشكل مستمر لتقليل التعرق، لأن الرطوبة، تسبب ظهور رائحة كريهة على الإنسان. 

خبير تغذية الرطوبة نصائح التخلص طبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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