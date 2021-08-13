الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية يشارك فى نموذج محاكاة «برلمان شباب مصر»

النائب علاء مصطفي
النائب علاء مصطفي

شارك النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في نموذج محاكاة مجلس النواب "برلمان شباب مصر"، تحت شعار "كن قياديا.. كن مؤثرا"، كتجربة في غاية في الأهمية لخلق قنوات إتصال لسماع رؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا، مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.

نموذج محاكاة «برلمان شباب مصر»

وتحدث عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع الشباب أعضاء برلمان شباب مصر على دور عضو المجالس النيابية، وضرورة الاهتمام بالإعداد الفكري والإداري والسياسي والنفسي، وتأكدهم من جاهزيتهم لأداء الدور النيابي، والخطوات العملية للتطوير المستمر.

نموذج محاكاة «برلمان شباب مصر»

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد حسن، معاون الوزير، والدكتورة مرفت سيد أحمد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

نموذج محاكاة «برلمان شباب مصر»
النائب علاء مصطفي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محاكاة مجلس النواب برلمان شباب مصر كن قياديا كن مؤثرا التنمية المستدامة

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