الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تسيّر 89 رحلة بمطار القاهرة غدًا

مصر للطيران
مصر للطيران

تُسيّر شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدا السبت، ٨٩ رحلة جوية، بمعدل ٦٤ رحلة دولية، إلى كل من: تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمّان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، بيروت، و٢١ رحلة داخلية إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميعها ١٠٦٩٧ راكبا، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة.   

يشار إلى أن المطارات المصريةً تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات، وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، ويتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشي، والغردقة، ومرسى علم، وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

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